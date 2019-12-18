قاسم هاشم: لا مجال للتهرب من المسؤولية أيا كانت الذرائع

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الحكمة والوعي التي تجلت في مواقف القيادات خلال اليومين الماضيين وأدت الفتنة التي حاول البعض إيقاظها"، مشيرا الى أن "ما وصلت اليه أمور الناس تحتم على الجميع التنازل للبدء بالخطوة الاولى على طريق الإنقاذ وهي ​حكومة​ إنقاذية جامعة كي يتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية في هذه الظروف المصيرية حيث لا مجال للتهرب من المسؤولية أيا كانت الذرائع لاننا في لحظة الامتحان الصعب عن الالتزام والانتماء خارج حسابات الربح والخسارة سياسية او حزبية".

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