طقس الغد مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقّر حتى نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الخميس: مشمس مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل.