طقس الغد مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقّر حتى نهاية الاسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
الخميس: مشمس مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة .
الجمعة: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل.
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