قائد قسد:تركيا تنفذ عمليات تهجير و تطهير عرقي ضد الأكراد في الشمال السوري

شدد قائد قوات ​سوريا​ الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في حديث لـ"​سكاي نيوز​" على أن "​تركيا​ تسعى لاحتلال ​الأراضي السورية​ وضم ​الشمال​ السوري، وهي تنفذ عمليات تهجير و تطهير عرقي ضد الأكراد في الشمال السوري".

كما رأى ان "النظام التركي هو السبب في تهجير ملايين السوريين ويستخدم ورقة اللاجئين في تهديد الغرب"، مشددا على انه "مستعدون لاستقبال جميع اللاجئين السوريين في الخارج لحين حل الأزمة وعودة اللاجئين إلى مناطقهم".

ولفت إلى ان "تركيا هي من سمحت بتمدد داعش، كما ان عناصر من داعش تشارك الجيش التركي في هجماته على الشمال السوري".

وأوضح انه "لم نبدأ مفاوضات رسمية مع الحكومة السورية وأجرينا مباحثات بغية مواجهة الهجوم التركي".