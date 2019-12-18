شدياق: مؤتمر وزيري القوات وعقيص تخطى الكلام الموسمي في مكافحة الفساد

اشارت وزيرة شؤون التنمية الإدارية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المؤتمر الصحافي لوزيري ​القوات​ في حكومة تصريف الاعمال ​كميل أبو سليمان​ ومي شدياق والنائب ​جورج عقيص​ تخطى الكلام الموسمي في ​مكافحة الفساد​، ليصبح نهجا عمليا بعيدا خطوة واحدة بعد إحالة قانون مكافحة الفساد في ​القطاع العام​ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة ل​مجلس النواب​".

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