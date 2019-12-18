اقدم مجهولون فجر اليوم، على إحراق شجرة الميلاد عند دوار النيني في طرابلس، واستنكرت القيادات السياسية والدينية "هذا العمل المرفوض، لان احراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة المدينة".
كذلك، أقدم عدد من الشبان فجرا على تحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها. وحضرت على الفور الاجهزة الأمنية التي نفذت انتشارا واسعا في محيط المنزل.
وقد أوقفت عناصر الجيش أربعة أشخاص مشتبه بهم في حرق شجرة الميلاد وغرفة حرس المفتي الشعار.
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق شجرة الميلاد وغرفة حرس منزل الشعار فجرا وتوقيف 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.