القاضي إبراهيم ادعى على بيار فتوش بجرم التهرب الضريبي

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على رجل الأعمال ​بيار فتوش​ بجرم التهرب من دفع ​الضرائب​ في ملف الكسارات ( عين دارة-قضاء ​عاليه​)، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​.

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