بوشهر الايرانية تصدر لقطر سلعا بـ 107 ملايين دولار

أعلن مسؤول بمحافظة بوشهر جنوبي ايران عن تصدير سلع غير نفطية لدولة قطر بحجم 581 الفا و274 طنا بقيمة 107 ملايين دولار في 8 شهور فترة 21 آذار حتى 22 تشرين الثاني 2019.
وأضاف مساعد منظمة التجارة والصناعة والمعادن في بوشهر، أن الصادرات لقطر في الفترة المذكورة سجلت نموا سعريا وكمّيا 57 بالمئة و22 بالمئة على اساس سنوي.
من جهة ثانية، بيّن أن موانئ بوشهر صدرت 66 الفا و608 اطنان من السلع غير النفطية باكثر من 8 ملايين دولار لدولة قطر خلال شهر واحد فترة 23 تشرين الاول حتى 22 تشرين الثاني 2019، بنمو كمّي 57 بالمئة وسعري 29.5 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2018.
واشار الى أن السلع المصدرة في الشهر المذكور شملت انواع الخضروات والفواكه والاسمنت وخبث المعادن "Clinker" وسبائك الصلب والحديد واسماك الروبيان.
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