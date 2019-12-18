عراقجي: لا مکان للتفاوض مع اميركا في حسابات ايران في الاوضاع الراهنة

اعتبر مساعد الخارجية ال​ايران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ التفاوض مع ​اميركا​ تحت الضغوط القصوى مؤشرا للاستسلام، مؤكدا بان لا مکان للتفاوض مع اميركا في حسابات ايران في الاوضاع الراهنة.

وفي حديث مع قناة "سي جي تي ان" التلفزيونية الصينية، اكد عراقجي ان ​إيران​ لن تتفاوض أبدا تحت الضغوط القصوى لأن ذلك يعني الاستسلام، وقال لا موقع للتفاوض مع اميركا في حسابات ايران في الظروف الراهنة.

وردا على سؤال حول تخفيض إيران التزاماتها في اطار ​الاتفاق النووي​، قال: "ان رسالتنا هي اننا نريد الحفاظ على الاتفاق وليس تقويضه لانه لو كان الامر غير ذلك لخرجنا منه بعدما خرجت اميركا منه في 8 ايار 2018 ، ولم يكن احد ليتهمنا لان مثل هذا الاجراء لو حدث كان بمثابة رد الفعل على ما قامت به اميركا".

واضاف "لكننا منحنا الدبلوماسية الفرصة للحفاظ على الاتفاق النووي ونحن نقوم بالاستفادة من حقوقنا في اطار البند 36 من الاتفاق النووي ، لذا فاننا مازالنا في الاتفاق ونسعى لاتخاذ خطوات في مسار اصلاح الوضع الراهن للحفاظ عليه".