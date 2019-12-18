الكرملين: الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي بحثا حل أزمة سوريا

أعلن ​الكرملين​ في بيان أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، بحث ونظيره الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، تطورات الأوضاع في ​سوريا​"، موضحا أن "المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الروسي، تناولت الأوضاع في سوريا، حيث أطلع بوتين ماكرون على سير تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الخاصة بشمال شرق البلاد ومنطقة إدلب".

وأشار الكرملين إلى أن "كلا الجانبين ركزا على أهمية ​مكافحة الإرهاب​ بشكل حاسم والتنسيق الوثيق للإجراءات في هذا الاتجاه"، كما شدد الجانبان على "أهمية دفع الحوار السياسي بين الأطراف السورية إلى الأمام".