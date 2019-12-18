مجلس القضاء الأعلى في العراق يعلن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ في ​العراق​ أن الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في ‏قضايا التظاهـرات، أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من ​المتظاهرين​.

وذكر في بيان، أن المتظاهرين كان قد اعتقالهم من قبل ​القوات​ الأمنية العراقية، منذ الأول من تشرين الاول الماضي.

وأضاف: "ما يزال 107 موقوفين جاري التحقيق معهم عن "الجرائم" المنسوبة لهم ‏وفق القانون" .

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