"محلية البرلمان" تبحث مشكلات بنى سويف وأزمة فندق الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن إحلال وتجديد كوبرى قرية الزيتون علي ترعة الإبراهيمية ورصف الطرق بمحافظة بني سويف. كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لمتابعة توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكرى بشأن عدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالها بشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة. Advertisements وتواصل لجنة الإدارة المحلية اجتماعاتها اليوم، بعفد اجتماع ثالث لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين علي أبو دولة ومحمود عزت أبو عزوز بشأن رصف الطرق بمحافظة بني سويف.

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