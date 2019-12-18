شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة النيل للطيران 113المتجهة إلى ينبع تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع ساعتين لظروف التشغيل.
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.
وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
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