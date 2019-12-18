شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يقترح تعميم تركيب العدادات الكودية لمنع السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تعميم تركيب العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، ليشمل المبانى المخالفة بشتى أنواع المخالفة، شريطة ألا يكون مستند يحق لصاحب الوحدة او العقار المخالف من خلاله تقنين وضعه.

وأوضح العميرى، أن العدادات الكودرية خطوة نحو تحصيل الرسوم المستحقة للدولة لدى المواطنين، وتساهم بشكل كبير فى التصدى لسرقات التيار، الذى يكبد الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات، كما أنه لن يكون مستند رسمى من خلاله يطالب صاحب المخالفة بتقنين وضعه، ولكن التصالح يخضع للقانون رقم 17 لسنة 2019، وفى حال افتقاد الوحدة لأيا من الاشتراطات المنصوص عليها كأن العداد لم يكن ويتم التعامل مع الوحدة وفقا للقانون.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد وقائع سرقة التيار الكهربائى فى مختلف المحافظات، وهذا يعنى ضياع الملايين على الدولة، وهذا المقترح من شأنه التخفيف عن المواطنين، وفى نفس الوقت حصول الدولة على مستحقاتها، وحل لظاهرة السرقة التى انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

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