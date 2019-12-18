شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد منتدى شباب العالم على أكاذيب قنوات التحريض ؟ .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن هناك عدة مكاسب من منتدى شباب العالم الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يعد أكبر رسالة إلى المجتمع الدولى بمدى التقدم الذى تشهده الدولة الصرية واهتمامها بشبابها وشباب العالم أجمع.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الرسائل التى تضمنها المنتدى تعد أبرز رد على القنوات التحريضية والجماعات المغرضة التى تبث شائعات وأكاذيب ضد مصر وتزعم أن الدولة لا ترعى شبابها، موضحة أن هذا المنتدى تأكيد لدور الدولة الكبير فى دعم الشباب وتأهيلهم سياسيا وثقافيا واجتماعيا.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن منتدى شباب العالم فتح العديد من القضايا الهامة والرئيسية وتضمن توصيات تعود على العالم أجمع بمكاسب كثيرة، والدعوة للإطلاق مبادرة وطنية لمكافحة القرصنة الرقمية، وكذلك الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمى، بالإضافة إلى الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرانى، وكلها توصيات فى غاية الأهمية وتمثل ضرورة للمجتمع الدولى فى الفترة الراهنة.