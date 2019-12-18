أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور بتعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة عند نفس مستوى أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

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الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.