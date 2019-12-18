الخطوط السعودية تشيد بمستوى الخدمات الأرضية لمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
استقبل المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفدًا من شركة الخطوط السعودية، يضم عددًا من المسؤولين بالشركة؛ لبحث أوجه التعاون بين الشركتين والتحاور فيما يخص الخدمة الأرضية المقدمة لهم.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أشادت قيادات الخطوط السعودية، خلال اللقاء بمستوى شركة الخدمات الأرضية في المرحله الحالية، والتطور الملحوظ والملموس على كافة المستويات سواء على شكل الخدمة المقدمة وتطورها، أو على مستوى أداء العاملين والتزامهم الكامل بتقديم خدمة متميزة تلبية بالمعايير الدولية، والتطور الملحوظ في حداثة المعدات بما له من تأثير كبير على شكل الخدمة المقدمة.
وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن تطوير مستوى الخدمات أصبح هو نهج العمل في هذه المرحلة، وأنه هدف الشركه قيادات وعاملون، مع التعليمات والتكليفات الواضحة من قيادات قطاع الطيران، مؤكدًا أن الاهتمام الكامل بعملاء الشركة وتحسين مستوى تقديم الخدمة وتحديث سريع لكافة المعدات لجذب استثمارات جديدة، وأيضًا للحفاظ على اسم شركة مصر للطيران.
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