طالب يمزق جسد عاطل بسبب زجاجة عصير في الخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم طالب بمدينة الخصوص، بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على قتل عاطل، بسبب خلاف بين الأخير ووالد المتهم صاحب سوبر ماركت، على زجاجة عصير اشتراها المجني عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من مستشفى المطرية بوصول "جمال.ا.م"، وشهرته "جمال تفاحة" 20 سنة، عاطل، مصابًا بجرح طعني بالبطن والصدر، واشتباه نزيف داخلي، ولا يمكن استجوابه، وجرى حجزه لتلقي العلاج اللازم.

أخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"عبد الله.م.م" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، بسبب رفض الأخير، استرجاع زجاجة عصير اشتراها المصاب واكتشف انتهاء صلاحيتها، تطورت إلى مشاجرة، استل خلالها نجل صاحب السوبر ماركت سلاح أبيض وطعن به المجني عليه.

حرر محضرا بالواقعة، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وحجز المتهم.