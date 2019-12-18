محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار تهبط ببنك البركة وترتفع بـ"قناة السويس" مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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