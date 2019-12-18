ليبيا / بوتين وأردوغان سيبحثان خطّة تركيّة لتقديم دعمٍ عسكري لطرابلس ووزير الخارجيّة الإيطالي يلتقي السراج وحفتر

وكالات- قال الكرملين اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل خطة تركية لتقديم الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "روسيا.. تدعم أي جهود وأي دول (تعمل) بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة (الليبية)".

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ومن جهة أخرى تبدأ اليوم الثلاثاء، مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الى ليبيا، الذي وصل صباحاً إلى طرابلس الغرب، حيث سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، نائب الرئيس أحمد معيتيق، وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

بعد ذلك مباشرة، سينتقل دي مايو إلى بنغازي للقاء الجنرال خليفة حفتر. بينما ستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. هذا وسيركز رئيس الدبلوماسية الإيطالية في مناقشاته على الصراع الدائر في البلاد، مؤتمر برلين، مذكرة الهجرة الموقهة مع ليبيا والقضايا المركزية الأخرى.