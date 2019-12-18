باكستان / الإعدام للرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

وكالات- أصدرت محكمة باكستانية اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، حكما بالإعدام على الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى". وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن "محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى" ولفتت إلى أن "المحكمة قامت بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".

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