في أدنى حصيلةٍ منذ 16 سنة / "مراسلون بلا حدود" : 49 صحافيًّا قُتلوا عام 2019

وكالات - قتل 49 صحافيا على مستوى العالم عام 2019 حسب ما أعلنته منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عاما.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم "منخفضا بشكل تاريخي"، قضوا في تغطية نزاعات في اليمن وسوريا وأفغانستان، محذرة من أن "الصحافة لا تزال مهنة خطيرة".

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وأضافت أن نحو 80 صحافيا قتلوا كل عام خلال العقدين الماضيين.