في أدنى حصيلةٍ منذ 16 سنة / "مراسلون بلا حدود" : 49 صحافيًّا قُتلوا عام 2019

وكالات - قتل 49 صحافيا على مستوى العالم عام 2019 حسب ما أعلنته منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عاما.
وقالت المنظمة ومقرها باريس إن غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم "منخفضا بشكل تاريخي"، قضوا في تغطية نزاعات في اليمن وسوريا وأفغانستان، محذرة من أن "الصحافة لا تزال مهنة خطيرة".
وأضافت أن نحو 80 صحافيا قتلوا كل عام خلال العقدين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر في أدنى حصيلةٍ منذ 16 سنة / "مراسلون بلا حدود" : 49 صحافيًّا قُتلوا عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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