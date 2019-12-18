إغلاق مطار الملكة علياء في الأردن لسوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات المختصة في الأردن عن إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بعمان وتحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.
وقال مدير مطار الملك حسين الدولي، ناصر المجالي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤيةفي مطار الملكة علياء.
وأوضح أن مطار العقبة "يستوعب 17 طائرة تجارية في الوقت نفسه وجاهزية المطار عالية ونطبق المعايير الدولية كافة في سلامة الأمن الجوي ومعايير الطيران المدني".
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