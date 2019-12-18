خلال ساعات.. تصويت تاريخي يحدد مصير ترامب في رئاسة أمريكا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت، صباح اليوم الأربعاء، على قرار توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصد عزله.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضاء المجلس الديموقراطيين إن "مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

وأضافت: "للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل

الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون".

وتابعت: "عندما يجتمع المجلس غدا صباحا للتصويت على القرار الاتهامي، أحض كلا منكم على الانضمام إلي في قاعة المجلس. ناخبونا يعلقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع

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عنه".

وبعد أقل من 3 أشهر على "القضية الأوكرانية"، سيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

ويوم أمس الثلاثاء دارت مناقشات حامية في جلسة للجنة نيابية أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي الذي سيتم التصويت عليه صباح اليوم الأربعاء.

ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل، بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

ومن غير المرجح أن تتم الموافقة على إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ، نظرا إلى أن الأكثرية فيه للجمهوريين.