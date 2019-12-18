تسبب انهيار السور الخارجي وسقف مواقف السيارات لجامعة المعرفة في الرياض بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين. وأعلنت إدارة الجامعة السعودية على حسابها في "تويتر" تأجيل الاختبارات التي كان ينتظر إجراؤها يومي 18 و19 ديسمبر حتى إشعار آخر. "تويتر" تأجيل الاختبارات التي كان ينتظر إجراؤها يومي 18 و19 ديسمبر حتى إشعار آخر. كما أعلنت مديرية الدفاع المدني في الرياض أنها تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا تحت الأنقاض، إلا أن إصابة أحدهم كانت حرجة وتوفى في وقت لاحق وذلك وفقا لوسائل إعلام سعودية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سور خارجي لجامعة المعرفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.