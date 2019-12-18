جو بايدن يكشف عن فحوصاته الطبية

أعلنت حملة نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن المرشح الديموقراطي بصحة جيدة وقادر على ممارسة مهام رئيس للولايات المتحدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن (77 عاما) هو الأوفر حظاً لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق هذا العام بالكشف عن تقاريره الطبية قبل اجتماع كبار الناخبين في آيوا في فبراير، حيث يجري أول تصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديموقراطي للاقتراع الرئاسي، بعد أن أشار أحد منافسيه إلى مسألة عمره.

ونشرت حملته ملخصاً لتاريخه الطبي صادراً عن كيفن أوكونور، طبيب بايدن عندما كان نائباً للرئيس.

وكتب أوكونور في رسالة من ثلاث صفحات أن بايدن "رجل يبلغ من العمر 77 عاماً، يتمتع بصحة جيدة وبالحيوية وقادر على ممارسة مهام الرئاسة بنجاح".

وقال إن بايدن يخضع للعلاج من الرجفان الأذيني وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي والحساسية الموسمية.

وأضاف أوكونور أن بايدن "لا يستهلك أي من منتجات التبغ ويمارس الرياضة أقله خمسة أيام في الأسبوع".

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وبرزت مسألة أعمار المرشحين في سباق 2020، نظرا لكون المرشحين الديموقراطيين الثلاثة الأبرز إضافة إلى ترامب نفسه في السبعينات من العمر.

يبلغ بيرني ساندرز 78 عاماً وترامب 73 عاماً والسناتورة اليزابيث وارن 70 عاماً.

ونشرت وارن تقريراً طبياَ في مطلع ديسمبر أعلنت فيه أنها في صحة "ممتازة".

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وأثار ترامب تساؤلات حول صحته في نوفمبر عندما أجرى فحصا طبيا لم يعلن عنه. ونفى طبيبه تقارير ذكرت أنه تعرض لأوجاع في الصدر.

وساندرز، أكبر المرشحين في السباق، تعرض لأزمة قلبية طفيفة في سبتمبر وعلق لفترة وجيزة حملته. لكنه عاد إلى ممارسة مهامه بشكل كامل.