ناشطة إيرانية: السجينات الأهوازيات يتعرضن للتعذيب والتحقير

كشفت الناشطة الإیرانیة سبيدة قليان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أساليب التعذيب الممنهج والمستمر ضد معتقلات من عرب الأهواز، تعرفت عليهن أثناء الشهور الأخيرة لاعتقالها بتهمة تغطية أخبار الاحتجاجات العمالية.

وقالت قليان: إن الضرب المبرح والتعذيب النفسي والإهانات والتحقير والشتائم الجنسية، جزء لا يتجزأ من أساليب التعذيب داخل المعتقلات السرية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأهواز.

وأكدت الناشطة النسوية أن المعتقلات يتعرضن للضرب والتعذيب المستمر جسديا ونفسيا، بهدف كسب اعترافات قسرية ضد أنفسهن وأزواجهن وأقاربهن، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تستخدم هؤلاء النساء كرهينات بهدف إجبار أزواجهن أو أقاربهن المطلوبين على تسليم أنفسهم للسلطات.

وذكرت قليان حالات تعذيب مريم الحمادي (28 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال، وخلود السبهاني (20 عاما)، ومعصومة سعيداوي (48 عاما)، وسوسن سعيداوي (45 عاما)، وسكينة الصقور (35 عاما) أم لطفل بعمر السنة، كما ذكرت زهراء شجرات (38 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال، وزهراء حسيني، متزوجة ولديها ابنتان في الثالثة والسادسة من العمر، ومكية نيسي التي تعاني الآن من وضع مزر لا يمكن وصفه، ونساء أخريات ذكرت الاسم الأول فقط لهن.