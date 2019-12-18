كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الهندية ترفض التماس لوقف تنفيذ قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت أعلى محكمة في الهند اليوم الأربعاء تعطيل تنفيذ قانون جديد يحدد طريق الاقليات غير المسلمة من بعض الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية رغم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تتحدى القانون يوم 22 يناير. ويجادل الملتمسون بأنه ينتهك الدستور العلماني الهندي.

واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. ولقد تحولوا منذ ذلك الحين إلى العنف وانتشروا في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج الطلاب والجمهور لترديد الشعارات المناهضة للحكومة ودعوا القانون المناهض للمسلمين والمناهض للدستور.

وعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وجردت الحكومة الهندية من الدولة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي، وأجرت فحص المواطنة في ولاية آسام الشمالية الشرقية، والتي تركت فعليًا ما يقرب من مليوني شخص عديمي الجنسية.

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ولقد سيطر رئيس الوزراء، الذي أعيد انتخابه حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بفوز ساحق في وقت سابق من هذا العام، على السياسة الهندية منذ اكتساح السلطة لأول مرة في عام 2014.

ومنذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات في تسع ولايات على الأقل.و خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء ولاية أسام وتريبورا خوفًا من أن أعدادًا كبيرة من الهندوس، الذين هاجروا إلى المنطقة في العقود القليلة الماضية، سيتمكنون الآن من الحصول على الجنسية بسرعة. ويخشى الكثيرون من أن يعيد صياغة التركيبة الدينية والعرقية في الولايات الشمالية الشرقية - التي تضم 200 مجموعة محلية مميزة.

وقال وزير الداخلية اميت شاه مرارًا وتكرارًا إن الحكومة ستطرح سجل الجنسية الوطنية.

وحاول مودي طمأنة الجمهور يوم الاثنين، قائلًا على تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين".

ولكن عندما تم تسجيل الجنسية في ولاية اسام في وقت سابق من هذا العام، فقد ترك 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين الهنود. وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنه لن يتم إعلان أي شخص أجنبي إذا لم تكن مدرجة في القائمة، ولكن ذلك فشل في تخفيف المخاوف.