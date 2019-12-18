كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، إنه بحث مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات البرلمان تمهيداً للتصويت.

وأضاف الكعبي، في بيان، أنه "حث جميع الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية (مستقلة) أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة".

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وتابع أنه "نظراً لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب 20 اجتماعاً ولقاء وحواراً سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل النيابية، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية مثل خبراء الأمم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، وكان الهدف هو الخروج بقانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث فقرات عديدة مهمة تضمنها مشروع القانون، تتطلب أخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه، كما تدارس الاجتماع جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بأفضلها".

وقالت الصحيفة إن "مصادر برلمانية كشفت عن الاتفاق على الصيغة شبه النهائية لقانون الانتخابات الجديد، مضيفة أنه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100% للفائز الأعلى أصواتاً، مع الإبقاء مؤقتاً على العدد الحالي لأعضاء البرلمان 329 نائباً، لحين إجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط.