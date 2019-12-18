كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع نشطاء هونج كونج من السفر إلى ماكاو قبل زيارة شي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت شركة عبارات مجموعة من المتظاهرين في هونغ كونغ، من بينهم ناشط معروف مؤيد للديمقراطية، من ركوب قارب،اليوم الأربعاء، إلى ماكاو، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة مبهرة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

أعطت شركة السفر للمجموعة إشعارًا من شرطة ماكاو يقول انه يعتزم الناشط ليونج كوك-هونغ وآخرون تعطيل الأنشطة في الذكرى العشرين لعودة ماكاو للسيطرة الصينية، مما دفع السلطات إلى منعهم من دخول الإقليم.

تمتلك ماكاو، مثل هونج كونج،نظام قانوني منفصل عن الصين القارية. في الأسابيع الأخيرة، قبل الذكرى السنوية، وصفت وسائل الإعلام الحكومية المستعمرة البرتغالية السابقة بأنها مثال ساطع على نظام "دولة واحدة ونظامان".

تم التساؤل عن هذا المبدأ نفسه خلال شهور من المظاهرات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.

قام ليونج وحوالي 10 متظاهرين بوضع ملصقات لشي والرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مركز تسوق بهونج كونج بجوار محطة عبّارات. وتحدثوا عن المطالب الخمسة التي طالب بها المتظاهرون في هونج كونج، والتي تشمل الاقتراع العام، واستذكروا حركة ميدان تيانانمن الديمقراطية التي انتهت بسفك الدماء في عام 1989.

اختارت لجنة من النخبة المؤيدة لبكين هو إيت-سنغ، وهو رجل أعمال وسياسي مؤيد للمؤسسة، كرئيس تنفيذي جديد لماكاو في أغسطس. على عكس هونج كونج، أظهر سكان ماكاو مقاومة أقل بكثير للحكومة المركزية التي يحكمها الحزب الشيوعي.

في وقت سابق، التقت لام برئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الذي قال إن هونج كونج لم تخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه اقتصاد المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

تأتي هذه الاجتماعات بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع في مواجهات في الشوارع في وقت متأخر من الليل علي متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأحد في الوقت الذي تدخل فيه أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود شهرها السابع.

وقال لى فى اجتماعه مع لام، والذى تم بث الملاحظات الافتتاحية له عبر تليفزيون كيبل، "يتعين على حكومة المنطقة الإدارية الخاصة مواصلة جهودها، ووضع حد للعنف، ووقف الفوضى وفقا للقانون واستعادة النظام".

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تأتي زيارة لام وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن المحادثات مع شي يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في المدينة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.

وكان الاثنان قد التقيا سابقًا في شنغهاي في أوائل نوفمبر عندما عبر شي عن "ثقته الكبيرة" في لام على الرغم من الاضطرابات.

ومع ذلك، يبدو أن لام قللت من أهمية التعديل الوزاري قبل مغادرتها، قائلة إن المهمة الأولى هي كبح العنف واستعادة النظام، مع السعي للدخول في مزيد من الحوار مع الجمهور.

في وقت متأخر من يوم الأحد، أغلقت مجموعات من الشباب الملثمين - الغاضبين مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997 - الطرق المحيطة بمنطقة مونغ كوك، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عدة جولات من القنابل المسيلة للدموع.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ حوالي أسبوعين التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية اشتعال الحرائق وتحطم إشارات المرور، بينما أصيب مراسل صحفي لجامعة بابتيست في وجهه بقذيفة تابعة للشرطة وكان لا بد من نقله إلى المستشفى.

خرجت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في مسيرات عبر العديد من مراكز التسوق، وأغلقت المداخل، وحطموا الزجاج، ورددوا شعارات من بينها "الكفاح من أجل الحرية".

على الرغم من مطالب المحتجين والخطاب المناهض للصين، تؤكد الصين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ درجة كبيرة من الحكم الذاتي.

