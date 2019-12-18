التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الكلاسيكو بين قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد المقررة على ملعب الأول "كامب نو، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المسابقة، حيث يتساوى الغريمان حاليًا على القمة، بـ35 نقطة لكل منهما، وإن كان البلوغرانا يتفوق بفارق الأهداف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، سيدخل قطبا الليغا المباراة كالتالي:

برشلونة: تير شتيغن، ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجي روبيرتو، دي يونغ، بوسكيتس، راكيتيتش، غريزمان، سواريز وميسي.

ريال مدريد: كورتوا، ميندي، راموس، فاران، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، إيسكو، فالفيردي، بيل وبنزيمة.