انخفاض أسعار النفط بسبب بيانات مفاجئة حول المخزونات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، هبوطا طفيفا متأثرة بالنمو المفاجئ في مخزونات الخام الأميركي، بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 كانون الأول/ ديسمبر إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

وكان يُفترض ببيانات كهذه أن تخفض أسعار النفط بشكل أكبر، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

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ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:15 صباحا، وكان الخام العالمي كسب 1.2 بالمئة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل.