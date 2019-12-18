اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

في محافظة القدس اعتقلت شرطة الاحتلال 9 شبان من بلدتي العيسوية وسلوان، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق.

وداهمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة عددا من منازل المقدسيين في حي الشهيد عبيد بالبلدة وفتشتها واعتقلت كلا من: محمد مروان عبيد، وفيصل لؤي عبيد، وعلي سفيان عبيد، ويونس سفيان عبيد، ووسيم يونس عبيد.

كما سلمت ذوي الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، بلاغين للتحقيق معهما.

وفي سلوان، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده بسام واشقاءه، يوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّت الاحتلال في دورا ومخيم الدهيشة بمحافظتي الخليل وبيت لحم.

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ففي مدينة دورا، اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوة عسكرية أحياء البلدة.

كما اندلعت مواجهات متفرقة في مخيم الدهيشة، عقب اعتقال قوة عسكرية للأسير المحرر يوسف عزات، وللشاب محمد صدوق، عقب اقتحام منزليهما في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد أبو لبدة عقب تفتيش منزله في قلقيلية، كما اقتحمت حيي نزال وكفر سابا واشتبكت مع المواطنين.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من القنابل المسيلة للدموع والصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه المواطنين وأوقعوا إصابات بالاختناق فيما تعرضوا للرشق بالحجارة.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوة عسكرية أحياء من مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وسط تحليق لطائرة عمودية في سماء المنطقة.

وأفاد مواطنون بأن دوريات الاحتلال اقتحمت شارع 15 وشارع تل بنابلس، وشارع المدرس وشارع القدس بمخيم بلاطة، فيما رصد صوت قنابل صوت بكثافة. كما داهمت قوة عسكرية بلدة جماعين وأجرت عمليات تفتيش فيها.