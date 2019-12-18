اليمن.. شبكة تؤهل المبادرات الشبابية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

اطلقت الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة، مطلع الأسبوع الجاري، برنامج مبادرات مستدامة والذي يهدف الى تأهيل المبادرات الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والعمل على اطلاق مشاريع ومبادرات تساهم في تحقيق هذه الأهداف.



ووفق متابعة "اليمن العربي"، يشمل البرنامج العديد من ورشات العمل وكذلك التأهيل العملي للمبادرات لكتابة مقترحات لمشاريع ومبادرات تتمحور حول أهدف التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل اليمن كما تم تدريبهم على الية المناصرة لأهداف التنمية المستدامة.

Advertisements

هذا وقد تم تنفيذ ورش العمل التدريبية للمبادرات في كل من محافظة حضرموت وعدن وصنعاء واب وتعز ومأرب والحديدة وشارك في البرنامج مئات الشباب من مختلف المبادرات الشبابية وسيتم اختيار المبادرة الفائزة ومنحه جائزة قدرها مليون ريال يمني من أجل البدء بمقترح المشروع الفائز والذي تم بناءه للعمل على تحقيق ومناصرة أهداف التنمية المستدامة في اليمن وقد أقيمت الورش التدريبية بتمويل ورعاية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وتهدف الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة في عام 2020 من خلال برنامج مبادرات مستدامة الى الوصول الى اكبر عدد من المبادرات الشبابية من أجل تعزيز دورهم في مناصرة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة عن طريق مكونات البرنامج المتنوعة والتي تشمل اطلاق منصة معرفية وكذلك ادلة ودورات تدريبية وقاعدة بيانات للمبادرات الشبابية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة وأيضا نقل التجارب والخبرات الإقليمية والدولية من اجل الاستفادة منها في اليمن.