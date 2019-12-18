شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة خروقات حوثية بإستهداف المشتركة في الجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر. Advertisements وأضافت المصادر عن قيام المليشيات بإستهداف المواقع بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية بالاسحلة القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة. ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر 2018 ، في ظل تخاذل وصمت أممي ودولي تجاه تصعيدها الخطير.

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