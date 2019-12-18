شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المليشيات تحشد مسلحيها وتقصف المشتركة جنوب وشرق الدريهمي والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 حشدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسلحيها صوب مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويأتي هذا في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية. Advertisements مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات حشدت مئات العناصر من مسلحيها على متن آليات عسكرية مدججين بمختلف أنواع الأسلحة، ودفعت بهم نحو الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي. وأضافت المصادر، عن تزامن حشد المليشيات لمسلحيها مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية. وأردفت المصادر، أن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف مدفعية الهاون عيار 82 ، فيما استهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف.

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