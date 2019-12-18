تصعيد حوثي متجدد في حيس جنوب الحديدة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

جددت مليشيات الحوثي تصعيدها وانتهاكاتها اليومية على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدمت القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء السكنية غرب المدينة ، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف RBG بشكل عنيف.

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وأضافت المصادر أن مسلحو المليشيا استهدفوا أحياء سكنية متفرقة في المدينة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف، كما فتحت عناصر المليشيا نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين في الأطراف الشمالية للمدينة.

وارتفعت وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018.