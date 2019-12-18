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تصعيد حوثي متجدد في حيس جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 18 ديسمبر 2019

جددت مليشيات الحوثي تصعيدها وانتهاكاتها اليومية على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدمت القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء السكنية غرب المدينة ، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف RBG بشكل عنيف.

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 وأضافت المصادر أن مسلحو المليشيا استهدفوا أحياء سكنية متفرقة في المدينة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف، كما فتحت عناصر المليشيا نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين في الأطراف الشمالية للمدينة.

 

 وارتفعت وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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