اليمن.. ما وراء تحريض مليشيا الحوثي على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها؟

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

كثفت مليشيا الحوثي هجومها وتحريضها على المنظمات الحقوقية العاملة في مناطق سيطرتها.



ووجهت المليشيا خطباء المساجد بالتحذير من الدور الذي تلعبه المنظمات في الجانب الأخلاقي.

وتتهم المليشيا المنظمات بالعمل على إفساد المجتمع أخلاقيا مستغلة حالة الفقر التي يعيشها.

وأثار هذا الهجوم والتحريض تساؤلات عن الدوافع الحقيقية له، خصوصا وأن المليشيا عملت مع المنظمات طوال خمس سنوات.

في السياق، أكدت مصادر حقوقية لـ"اليمن العربي" أن استياء المليشيا من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، يعود إلى أسباب أخرى، لا علاقة لها بأية جوانب أخلاقية.

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وأضافت المصادر، أن تواطؤ المنظمات مع نهب المليشيا للمساعدات، لم يعد ممكنا، بعد التقرير التي نشرتها وسائل إعلام غربية، واتهمت الطرفين بالإثراء من خلال التلاعب بالمساعدات الدولية.

وأكدت المصادر، أن المليشيا ظلت تعمل على تغذية الأزمات الإنسانية للاستفادة من المساعدات، إلا أن آلية توزيعها تغيرت هذه المرة، وهو ما دفعها إلى عرقلة جهودها، والتحذير من دور مشبوه لها، ووضع أكثر من قيد على تحركاتها.

إلى ذلك، قال مصدر في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذي أنشأته مليشيا الحوثي مؤخرا، إن المليشيا أقرت فرض مندوبين للجماعة في جميع مقرات وفروع المنظمات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.

وأكد المصدر أن المجلس أقر فرض أربعة عناصر في كل منظمة انسانية تعمل في مناطق سيطرته.

وتابع المصدر أن المنظمات ستصدر قرارات تعيين لهؤلاء العناصر وتتكفل بدفع مرتباتهم شهريا.

وذكر أن مهام هذه اللجان تنحصر في الاطلاع على سير عمل المنظمات ومراقبة سلوك الموظفين ومدى التزامهم بالمعايير الاخلاقية التي يوصي بها الدين الاسلامي.