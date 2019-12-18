شكرا لقرائتكم خبر عن فشل هجوم ليلي عنيف على مواقع المشتركة في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تصدت القوات المشتركة لهجوم ليلي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن مساء أمس الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا، إن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مناطق جنوب مديرية التحيتا واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف. Advertisements وأضاف المصدر العسكري أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم، وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولاذ من تبقى منهم بالفرار. وتأتي خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها الواسع الذي تقوم به في مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة ، وتسعى في ذلك للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاق استوكهولم.

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