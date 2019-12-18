شكرا لقرائتكم خبر عن اندونيسيا.. مقتل جنديين في هجوم لانفصاليين في إقليم بابوا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد متحدث عسكري اليوم الأربعاء إن جنديين قتلا بالرصاص في إقليم بابوا في أقصى شرق إندونيسيا في كمين نصبه متمردون انفصاليون أثناء نقل بضائع إلى قرية في منطقة نائية.

ويعاني إقليم بابوا من صراع تقوده منذ عقود حركة انفصالية ممزقة وضعيفة التسليح في الغالب.

وقال محمد عيدي مسؤول المخابرات في وحدة للقوات الخاصة إن المتمردين شنوا الهجوم بينما كان الجنود وسكان ينقلون سلعا استعدادا لاحتفالات نهاية العام من قاعدة طائرات هليكوبتر إلى قرية كولابا في منطقة إنتان جايا.

وأضاف في بيان أن وعورة التضاريس وسوء الأحوال الجوية وضعف الاتصالات في المنطقة تعرقل عملية إجلاء الضحيتين، وأن الجنود يحرسون القرية حاليا لتأمين السكان.