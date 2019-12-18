شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء. وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومترا عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد على تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

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