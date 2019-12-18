مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بالخصم والاستبعاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتخفيض عقودهم مع النادي بنسبة 70% من إجمالي القيمة المالية التي يحصلون عليها، في حالة استمرارهم على نفس المستوى وتحقيق نتائج سلبية.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-3 أمام طلائع الجيش، مساء الإثنين، في الجولة الـ8 من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور للاعبين خلال الجلسة التي جمعته بهم، الثلاثاء، قبل انطلاق المران: "إذا كان هذا مستواكم، فعقودكم مع النادي ستنخفض بنسبة 70%، أنا تعاقدت مع لاعبين سوبر، ولكن بهذا المستوى من يحصل على 100 ألف جنيه سيحصل على ألف".

وتابع موجهاً حديثه إلى لاعبي الزمالك: "إذا لم يكن هذا مستواكم، فماذا كان وراء هزيمة طلائع الجيش؟ مؤامرة مثل ما تردد الجماهير؟ أشك في ذلك، من الصعب أن تتآمروا على النادي".

وأكمل: "من كانت لديه القدرة على تحمل ظروف النادي فأهلاً به، ومن لم يستطع فعليه أن يغادر وليس له مكان بيننا".

وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق الأبيض أن خزينة النادي تكبدت ما يقرب من 7 ملايين جنيه لرحلات طيران الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال مرتضى منصور: "تحديداً تم دفع 6 ملايين و650 ألف جنيه مصاريف طيران خلال الموسم الماضي من أجل راحتكم وعدم إرهاقكم".

وأضاف: "تم تسديد هذا العام مستحقات قديمة للاعبي الزمالك السابقين في عهد ممدوح عباس بقيمة 96 مليون جنيه، لكل من عبدالواحد السيد، ومحمود فتح الله، وعرفة السيد، وأحمد حسن مكي، وأحمد علي كامل، ومحمد سعيد قطة، وأحمد سمير، وحسين ياسر، وكريم الحسن، وعبدالله سيسيه، وجونيور أجوجو، وألكسيس مندومو، وريكاردو".





وأكمل: "تم دفع هذه المبالغ الضخمة لكي لا يتم خصم نقاط من الفريق، في الوقت الذي تهدرون أنتم بأيديكم نقاط المباريات بسهولة، هذا يجعلني أشعر بالندم على دفع هذه المبالغ".

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وأضاف: "هذه هي ظروف النادي، من لم يستطع تحملها، أنتظره في شهر يناير يأتي إلى مكتبي بالعرض الذي يملكه، وسأوافق فوراً على رحيله".

وواصل "لا يوجد لدي لاعب يقول إنه يرفض التدريب دون الحصول على مستحقاته، وما حدث أمس مسخرة لا يمكن قبولها".

وقال "يستحق لكم 16 مليون جنيه حتى نهاية الموسم ومن الممكن أدفعهم من جيبي، لكني لن أفعل ذلك بسبب الخسائر، هل أكافئكم بعد الخسارة".

وتابع "من لا يتقبل الحديث ويضع المستحقات المالية قبل أي شيء ولا يتحمل الأزمة المالية فعليه أن يترك الجلسة ويرحل".

وواصل "قناة الزمالك حلم للجميع ووجودها ضرورية للغاية وستكون منبراً لكل زملكاوي".

وشدد على أن الإدارة وقفت بجوار جميع اللاعبين المصابين وسافروا إلى الخارج لتلقي العلاج في الخارج على أكمل وجه.

وتابع "ما رأيته بالأمس مهزلة وجماهير الزمالك لا تستحق منكم ذلك، أنتم لا تلعبوا من أجل المال أنتم ليس مرتزقة".

وعلق على موقف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة من طلائع الجيش، مؤكداً أنه مدرب محترم وكبير وسيتم تجديد التعاقد معه بنهاية الموسم.

وفي ختام الجلسة قرر مرتضى صرف 10 ملايين جنيه للاعبي الفريق بالتساوي بينهم، مساهمة في تخفيف الأزمة المالية.