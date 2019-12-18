الكونغو تجمد أصول "ملك الخبز" بكينشاسا لتورطه في تمويل حزب الله

العقوبات الأمريكية تستهدف كل من يمول أو يساعد حزب الله

جمّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيا أصول رجل أعمال لبناني يملك مخبزا صناعيا ضخما في كينشاسا، تطبيقا لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تتّهمه بتمويل حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكونغولية جولينو ماكيليلي أن "المصرف المركزي أصدر تعميما إلى اتّحاد المصارف بتجميد جميع أصول صالح عاصي وكل شركاته، إضافة لتجميد جميع التحويلات انطلاقا من حساباته".



وأضاف ماكيليلي الذي تحدث للصحفيين عقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس البلاد أن هذا الإجراء يهدف إلى "تجنّب التداعيات السلبية للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد والشعوب (الكونغولية)".

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وأشار إلى أنه تقرر تعيين هيئة إدارية مستقلة بانتظار التوصل إلى حل دائم، تطبيقا لتوصيات وزارة الخزانة الأمريكية.

وقرر مجلس الوزراء "فتح حسابات جديدة" للشركات التي يملكها "ملك الخبز" في كينشاسا والتي وضعت تحت وصاية "هيئة إدارية جديدة" عيّنتها الدولة.

وتهدف الإجراءات الاحتياطية إلى تجنّب أي اضطرابات في إمدادات الخبز الذي ينتجه المخبز الضخم التابع لعاصي والذي يستهلك منتجاته يوميا سكان كينشاسا البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، والمناطق المجاورة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في 13 ديسمبر/كانون الأول عقوبات على اللبنانيَّين ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين يملكان عددا من الشركات في الكونغو الديمقراطية واتّهمتهما بتمويل "أنشطة مجموعة حزب الله الإرهابية" بعشرات ملايين الدولارات.