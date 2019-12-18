ترامب أمام تصويت تاريخي لعزله

يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على توجيه اتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، بشأن استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وفي حال موافقة "النواب" على القرار، سيصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي خطوات عزله من قبل نواب الحزب الديمقراطي بمثابة إعلان "حرب مفتوحة" ضد الديمقراطية و"انقلاب حزبي".

وكان مجلس النواب الأمريكي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز الماضي، طالب فيه بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.

لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي صدقت في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب؛ حيث اعتمدت اللجنة التقرير بـ13 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات.

وأتبعتها اللجنة القضائية بمجلس النواب، والتي اتهمت ترامب بما أسمته "بخيانة الأمة" لتحقيق مكاسب شخصية، حيث أقرت اللجنة بتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، وسيكون التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن اللجنة القضائية أصدرت تقريرًا من 650 صفحة، تتهم فيه ترامب بـ"خيانة الأمة من خلال استغلال منصبه الرفيع لتجنيد قوة أجنبية في إفساد الانتخابات الديمقراطية".

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي مارس ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن في الانتخابات المقبلة (2020) مهددا بحجب المساعدات العسكرية الحاسمة التي تعتمد عليها كييف لمواجهة روسيا وكذلك جهوده الرامية إلى عرقلة تحقيقات مجلس النواب.

وقالت اللجنة القضائية إن ترامب "أظهر أنه سيظل يشكل تهديدًا للأمن القومي والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه".

وأوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي برفضه التعاون مع لجنة التحقيق في المجلس، انتهك الضوابط والتوازنات في الدستور.

وأكدت الصحيفة أنه "من شبه المؤكد" أن يؤدي التصويت إلى عزل ترامب، على الرغم من التوقعات بأن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ.

ووجه ترامب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عبر "تويتر"، قائلا إن أي مسعى لمساءلته "انقلاب حزبي غير مشروع".



يذكر أنه عندما يجتمع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، للتصويت على التهمتين، من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

في حين استقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة، ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.