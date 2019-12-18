عبدالله: لا عودة للانقسامات والمتاريس والتحريض الطائفي والمذهبي

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا للمندسين، صانعي الفتن الطائفية والمذهبية، بهدف إجهاض انتفاضة الشعب، لا عودة للانقسامات والمتاريس والتحريض الطائفي والمذهبي، نحو دولة مدنية تصون الاديان والمعتقدات وتلغي الحواجز بين أبناء الوطن الواحد. ولأهلنا في أقليم الخروب نقول: كنا وسنبقى عائلة واحدة، نموذجا يحتذى به".

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