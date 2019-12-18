الفرزلي: هناك محاولات حثيثة تبذل من أجل تعيين رئيس حكومة للبنان

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ في حديث إذاعي أن "هناك محاولات حثيثة تبذل من أجل تعيين رئيس ​حكومة​ ل​لبنان​ لأنه المدخل الطبيعي لحل الازمة المعيشية والاقتصادية المستفحلة في البلد". وعبر الفرزلي عن أمله في أن يكون يوم غد يوم استشارات.

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