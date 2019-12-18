كنعان: قمة عدم الأهلية عندما يصبح ضمان ودائع اللبنانيين أمراً هامشياً

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "قمة عدم الأهلية عندما يصبح ضمان ودائع اللبنانيين وتعليق مهل الدفع لقروض الإسكان وتأمين ​التغطية الصحية​ و​الدواء​ لآلاف المضمونين والسعي لتثبيت التزامات لبنان منعاً للأنهيار أمراً هامشياً، عند بعض أهل ال​سياسة​ والشارع ليتباروا بتبادل الشتائم والاتهامات والردود السخيفة ولبنان".

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