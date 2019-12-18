تفقدت قائمقام بشري ربى الشفشق يرافقها نائب رئيس بلدية بشري يوسف الفخري ومهندس ​البلدية​ شربل البايع و​القوى الأمنية​، مبنى مهددا بالإنهيار في بشري، وذلك بناء على كتاب من البلدية. وأوعزت الشفشق للقوى الأمنية "إبلاغ مالكي ​البناء​ والمبنى المجاور إخلاء البناء فورا"، وطلبت من نائب رئيس البلدية "اتخاذ الإجراءات اللازمة للطلب من مالكي البناء تدعيمه وفي حال تعذر ذلك هدمه، وفي حال تعذر التبليغ إجراء المقتضى القانوني لهدم البناء على نفقة أصحاب العقار وتسجيل تأمين عقاري على الصحيفة العينية للعقار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمقام بشري تفقدت مبنى مهددا بالإنهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.