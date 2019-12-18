وزير الصناعة الايراني: الحظر الاميركي فشل في عرقلة مسارنا التنموي

أكد وزير ​الصناعة​ والمعادن والتجارة ال​ايران​ي رضا رحماني أن "الحظر الاميركي فشل في عرقلة المسار التنموي وفرص العمل في البلاد"، مشيرا الى أن "انتاج البلاد على مختلف الصعد كالتعدين والعمل والتسويق وغيرها شهد نموا خلال الاشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفضل نشاطات القوى والكوادر الشبابية للبلاد".

وفي كلمته خلال ملتقى الادارة الجهادية في ​طهران​، شدد على أن "ايران حققت نموا ملحوظا في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيمياويات والاسمنت وغيرها خلال العام الحالي حيث تم تحقيق النجاح في احباط الحظر واعاقته عن التاثير السلبي وافشال هدف خفض كمية المنتجات في الاسواق"، منوها الى "وجود 20 الف ​سيارة​ صنعت محليا لكنها كانت تعاني من نقص بعض اجزاءها بسبب الحظر الا ان ​القطاع الخاص​ والصناعات الدفاعية ساهما في تأمين هذه الاجزاء حيث تم اكمال وتسويق 10 آلاف سيارة منها".