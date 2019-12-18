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النائب محمد العقاد يحذر المواطنين من مواقع وهمية تستقطب الشباب للنصب عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل، والتى تستقطب فئة من الشباب، سواء بدافع التوظيف، أو الإعلان عن منتجات وهمية أو ما شابه.

 

وأوضح العقاد، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى منها ما هو بشأن توفير فرص عمل، أو منتجات طبية أو عقاقير أو ما شابه ويكتشف المواطنين أن هذه المواقع وهمية وغير حقيقية ولكن بعدما يكونوا قد وقعوا فريسة لمثل هذه المواقع.

 

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصدى لمثل هذه المواقع يتطلب فى المقام الأول التوعية، وعدم الانسياق من قبل المواطنين خلف المغريات التى يقدموها، بالإضافة لعمل نشرات دورية ودورات تثقيفية للشباب حول كيفية اكتشاف مثل هذه المواقع، وعدم التفاعل معها، مطالبا، وزارة الشباب والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بعقد ندوات للشباب بغرض التوعية والتثقيف، من خلال متخصصين فى مجال الإلكترونيات، بمناسبة الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الذى نعيشه حاليا.

 

 

 

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