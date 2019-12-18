المكسيك: مقتل 414 شرطيا في عام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الأمن المكسيكي أمس الثلاثاء، مقتل 414 شرطيا منذ مطلع العام، في استهداف مباشر أو اشتباكات مسلحة مع أفراد عصابات، في دولة تبلغ فيها معدلات العنف أرقاما قياسية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير ألفونسو دورازو، الذي أوضح أن ولاية غواناخواتو، سجلت أعلى معدلات لجرائم القتل المُرتكبة بحق رجال الشرطة بالبلاد، حيث قتل فيها 62 شرطيًا هذا العام.
وأشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد مقتل 12 شرطيًا في الولاية المذكورة.
وقُتل منذ مطلع العام في المكسيك، نحو 30 ألف مواطن، جرّاء حروب العصابات، والجريمة المتفشية بشكل عام، ما يعني أن نحو 80 شخصا يلقون مصرعهم يوميا بجرائم قتل.
وتُعد المكسيك من أخطر البلدان حول العالم لأفراد الشرطة.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 300 ألف قُتلوا في حملات مكافحة تهريب المخدرات التي بدأت في المكسيك منذ عام 2006.
وإلى جانب القتلى، تظهر الأرقام الرسمية فقدان أكثر من 40 ألف آخرين، وترك أكثر من 340 ألف شخص ديارهم بسبب أحداث العنف.
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